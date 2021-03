Speciale difesa: Slovacchia, ministro Difesa, stiamo facendo di tutto per preservare la coalizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito slovacco Gente comune e personalità indipendenti (Olano) sta facendo di tutto per salvare il governo. Lo ha detto uno dei suoi esponenti nell'esecutivo, il ministro della Difesa Jaroslav Nad, ripreso dall'agenzia di stampa "Tasr". Il ministro ha ammesso che la crisi di governo è ancora lontana dall'essere risolta e che diverse soluzioni sono ancora possibili ma si è rifiutato di fare un commento sull'andamento dei negoziati. "Non parlerò del dibattito interno né suggerirò nulla. Finché non si raggiunge un accordo nulla è deciso", ha detto, precisando che la priorità assoluta è scongiurare elezioni anticipate. Nad si è anche rifiutato di rispondere alle domande dei giornalisti che gli chiedevano cosa accadrebbe se Za ludi e Libertà e solidarietà (Sas) lasciassero la coalizione. "Spingiamo per la prosecuzione di questo esecutivo e della coalizione quadripartita" che lo sostiene, ha replicato. Nad ha comunque aggiunto che il governo non si troverebbe in questa situazione di incertezza se il ministro dell'Economia e vicepremier Richard Sulik, leader di Sas, si fosse dimostrato più leale nei suoi confronti. A proposito del Consiglio dei ministri di oggi, il ministro della Difesa si dice convinto che lo stato di emergenza dovuto al coronavirus verrà prorogato. (Vap)