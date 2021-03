Speciale difesa: Kazakhstan, ministro Difesa russo Shoigu, le voci su annessione russa sono "fantasie"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indiscrezioni secondo cui la Russia intenderebbe annettere il Kazakhstan sono “fantasie”. Lo ha detto il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, in un'intervista al portale kazakho “Tengrinews”. "Andiamo con i piedi per terra con tutte queste fantasie! Possiamo discutere molto, ma abbiamo una relazione fraterna di lunga data. Non abbiamo alcun problema irrisolto e questo perché abbiamo concordato la completa demarcazione dei confini nel 1998", ha detto Shoigu, Il ministro della Difesa russo ha anche ricordato che è stato firmato un accordo di confine tra Kazakhstan e Russia e che i due Paesi hanno "ottimi rapporti". (Res)