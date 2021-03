Milano: Polizia sequestra villa e beni per due milioni di euro a truffatore "rip deal"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lainate (MI), Una villa di lusso con piscina, statue e sala "gaming": è il frutto del sequestro antimafia da due milioni di euro, eseguito oggi a Lainate (Mi) dalla Polizia di Stato a un truffatore specializzato nel cosiddetto "rip deal". Gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Milano hanno infatti eseguito un sequestro antimafia nei confronti di Paolo Lisi, 42enne con precedenti per reati contro il patrimonio, specializzato nella realizzazione di truffe "rip deal". L'uomo annovera una carriera criminale iniziata già nel 1993, quando era ancora minorenne, rendendosi autore di numerosi reati contro il patrimonio, principalmente furti aggravati per cui è stato più volte condannato. Nello stesso decennio si è reso autore anche di reati di falso, evasione, danneggiamento, porto d'armi. Negli anni 2000 la sua carriera subisce un salto di qualità, specializzandosi nella realizzazione delle truffe con la modalità cosiddetta rip deal. Letteralmente quest'espressione può essere tradotta come "affare strappato": i truffatori, spacciandosi per facoltosi uomini d'affari, sceicchi, nobili, diplomatici, guadagnano la fiducia di ignare vittime - per lo più stranieri nordeuropei - che vengono agganciati sul web e successivamente incontrati in lussuose location, come grandi alberghi o circoli privati, dove vengono loro prospettati vantaggiosi affari immobiliari o riguardanti opere d'arte. (segue) (Com)