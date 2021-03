Milano: Polizia sequestra villa e beni per due milioni di euro a truffatore "rip deal" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una volta guadagnata la fiducia delle vittime scatta la truffa vera e propria: i malfattori propongono un cambio di valuta a condizioni particolarmente favorevoli, facendo intendere che si tratta di "denaro sporco". A questo punto viene realizzato lo scambio ma, a fronte del denaro autentico, nella valigetta che viene consegnata alle vittime è presente carta straccia o banconote fac-simile, ricoperte solo in superficie da banconote autentiche. Sovente, qualora il malcapitato capisca l'inganno, i soldi gli vengono sottratti con la forza, cosicché la truffa si tramuta in rapina o furto con strappo. Avendo accumulato un patrimonio con profitti illeciti, nel 2008 Lisi è stato già destinatario di un primo sequestro antimafia, con cui gli sono stati sequestrati un immobile a San Giuliano Milanese, due autovetture Mercedes e due conti correnti, di cui uno con un saldo di 700.000 euro; inoltre gli è stata irrogata la Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, misura terminata nel 2014, dopo che ha scontato diversi periodi di detenzione. Nonostante queste misure di prevenzione, Lisi non ha cambiato la propria condotta e ha continuato a delinquere, violando le misure penali e di prevenzione adottate nei suoi confronti. (segue) (Com)