Milano: Polizia sequestra villa e beni per due milioni di euro a truffatore "rip deal" (3)

- Nel 2013 è stato inoltre condannato per il reato di intestazione fittizia di beni, avendo intestato a varie società quattro immobili in via Lancetti a Milano, al fine di evitare di subire ulteriori sequestri (questi beni sono stati sequestrati in ambito penale). Nel 2018, insieme a due complici (entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio), è stato arrestato per avere pianificato e messo in atto un'ulteriore truffa "rip deal". In quella occasione i truffatori, dopo aver organizzato un incontro presso un albergo di lusso di Milano, hanno cercato di comprare bitcoin del valore di 25mila euro, offrendo in cambio una valigetta piena di banconote fac- simile, ma lo scambio non è andato a buon fine grazie all'intervento di un intermediario, che si è accorto del raggiro tentato dei sedicenti acquirenti. Per questo è stato recentemente rinviato a giudizio. La lunga carriera criminale di Lisi gli ha permesso di accumulare un ingente patrimonio (del tutto sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati) che è stato ricostruito per mezzo degli accertamenti effettuati dai poliziotti della Divisione Anticrimine. Le indagini hanno permesso di portare alla luce importanti investimenti immobiliari realizzati da Lisi che, con il ricavato delle proprie attività illecite e l'aiuto di una rete di prestanome, ha acquistato immobili di lusso e ha mantenuto un tenore di vita del tutto ingiustificato rispetto alle entrate reddituali del suo nucleo familiare. La proposta di sequestro presentata dal Questore di Milano è stata accolta dal Tribunale, che ha disposto il sequestro antimafia di una lussuosa villa, con annesso box auto e giardino a Lainate, nonché di un immobile e di due terreni a Imperia, e vari conti correnti bancari nella sua disponibilità. Il valore complessivo dei beni sequestrati è di circa due milioni di Euro, rispetto ai quali Lisi è adesso chiamato a dimostrare la provenienza lecita, altrimenti il sequestro andrà a consolidarsi in confisca: in tal modo lo Stato acquisirà la titolarità dei beni, "ripulendo" il mercato dai capitali illeciti che potranno essere reimpiegati nell'interesse della collettività. (Com)