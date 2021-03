© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo appena presentato una mozione in Senato per il riconoscimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Dopo 404 giorni da carcerato al Cairo, non si ferma la nostra battaglia per la liberazione dello studente egiziano, ricercatore dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna". Lo scrive su Facebook il senatore di Azione, Matteo Richetti. (Rin)