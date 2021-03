Francia-Polonia: premier Morawiecki, la pandemia è una sfida alla capacità di collaborare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto il premier polacco Mateusz Morawiecki all'Eliseo. Al suo arrivo Morawiecki ha ringraziato Macron "per l'invito in Francia in questi giorni molto importanti, alla vigilia di decisioni cruciali". "Questo periodo di epidemia è una prova dell'approccio di come riusciamo a collaborare gli uni con gli altri", ha continuato. "Ringrazio per lo sviluppo di questo dialogo che grazie alla tua visita lo scorso anno a Varsavia è proseguito in molti ambiti. Oggi verifichiamo la nostra capacità di rispondere alla più grande crisi da decenni", ha dichiarato il capo del governo polacco. Attualmente "il ritmo delle vaccinazioni" contro il coronavirus, "la collaborazione con la Commissione europea e la sollecitazione ai produttori affinché facciano al più presto consegne alla Polonia, alla Francia e a tutta l'Ue è una questione fondamentale. E' importante che l'intera Europa operi in questo campo in modo solidale". Per il premier polacco è essenziale uno spostamento in Europa di "alcuni elementi della produzione e alcuni settori". "Macron ha parlato molte volte di ciò e sostengo fortemente la Francia" sulla necessità che "una parte della produzione che per 20-30 anni è stata esternalizzata torni in Europa", ha dichiarato Morawiecki. Oltre alla questione dei vaccini, un altro ambito di cooperazione di cui discutere è quello della difesa, ha inoltre ricordato. Prima di raggiungere il capo dello Stato francese all'Eliseo, Morawiecki ha deposto fiori presso una targa dedicata al sindacato polacco Solidarnosc a Parigi. (segue) (Frp)