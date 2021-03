Francia-Polonia: premier Morawiecki, la pandemia è una sfida alla capacità di collaborare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i temi del colloqui che i due affronteranno ci sono il piano per la ripresa post-pandemica, la politica climatica e la transizione energetica. Il portavoce del capo del governo di Varsavia, Piotr Muller, riferisce che i due leader parleranno anche dell'opportunità di rafforzare la collaborazione trilaterale con la Germania nel quadro del cosiddetto Triangolo di Weimar. Macron e Morawiecki non mancheranno di toccare anche questioni legate alla sicurezza e alla difesa. L'ultimo incontro tra i due era avvenuto a febbraio dello scorso anno, quando il presidente francese era stato in visita in Polonia. La visita di Morawiecki di quest'oggi è stata anticipata da quella del vicepremier e ministro dello Sviluppo, del Lavoro e della Tecnologia, Jaroslaw Gowin, che l'11 marzo è stato a Parigi per incontrare il ministro dell'Economia e delle Finanze Bruno Le Maire, il presidente del Senato Gérard Larcher e il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) Angel Gurria. Durante la sua permanenza nella capitale francese, Gowin ha discusso di cooperazione economica, di energia, di investimenti nei treni a idrogeno e di uscita dalla crisi indotta dal coronavirus. (Frp)