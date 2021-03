Kosovo: Lumir Abdixhiku è il nuovo leader dell'Ldk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea della Lega democratica del Kosovo (Ldk) ha eletto ieri Lumir Abdixhiku come nuovo leader del partito. Abdixhiku, ministro delle Infrastrutture durante l'ex governo guidato da Albin Kurti, si è detto onorato di essere stato eletto alla carica e di essere consapevole delle sfide che lo attendono. "Oggi apriamo una nuova pagina con traguardi e obiettivi per riportare l'Ldk al suo posto legittimo nella scena politica del Kosovo. La strada da percorrere non è facile ma deve avere successo e deve essere giusta. La strada da percorrere richiede la mobilitazione delle menti più brillanti che abbiamo tra noi. La strada da percorrere richiede il ritorno dei sostenitori dell'Ldk che si sono separati tempestivamente da noi. La strada da percorrere richiede l'apertura alle menti più brillanti del paese che vedono l'Ldk e la sua idea come la loro convinzione originale", ha detto Abdixhiku ripreso dal portale di informazione "Gazeta Express". Abdixhiku, 38 anni, è noto per essere vicino al precedente dell'Ldk, Isa Mustafa, ed entra alla guida della formazione solo dopo essere entranto nel partito 4 anni fa. La prima decisione che Abdixhiku ha preso dopo essere stato eletto alla carica è quella di dichiarare Mustafa leader onorario del partito.(Alt)