Serbia-Usa: presidente Vucic oggi a colloquio con inviato di Washington Palmer (2)

- Sulla questione del dialogo Belgrado-Pristina, Osmani ha osservato che le affermazioni del presidente Usa Joe Biden secondo cui il dialogo dovrebbe incentrarsi sul riconoscimento reciproco è stato accolto calorosamente in Kosovo. Palmer ha concordato sul fatto che le nuove istituzioni dovrebbero concentrarsi sulla lotta alla corruzione, affrontare la pandemia, la ripresa economica e la creazione di posti di lavoro. L'inviato Usa ha inoltre sottolineato l'importanza di un impegno attivo nel dialogo Belgrado-Pristina. Palmer ha confermato l'impegno degli Stati Uniti come partner nel dialogo, aggiungendo che le posizioni saranno coordinate con l'Ue. Palmer ha infine sottolineato che gli Stati Uniti rimangono un alleato del popolo del Kosovo. Secondo una nota diffusa dal governo del Kosovo, il premier uscente Hoti e Palmer hanno discusso della situazione generale in Kosovo e delle sfide provocate dalla pandemia. Hoti ha ringraziato Palmer per il continuo sostegno degli Stati Uniti al Kosovo. (segue) (Seb)