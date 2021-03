Serbia-Usa: presidente Vucic e inviato Palmer a colloquio, focus su regione e Covid (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo ha sottolineato in particolare che il suo Paese continuerà a lottare per raggiungere un compromesso reale e sostenibile nella risoluzione della questione del Kosovo, proteggendo gli interessi dei serbi che vi abitano e gli interessi nazionali della Serbia. Palmer ha sottolineato che gli Stati Uniti sostengono il processo guidato dall'Unione europea, aggiungendo di aspettarsi che il dialogo riprenda in tempi rapidi. L'inviato Usa ha anche sottolineato l'importanza dell'attuazione dell'Accordo di Bruxelles e ribadito l'impegno degli Stati Uniti verso il dialogo. I due interlocutori hanno infine discusso dell'importanza delle libertà dei media nella regione, della situazione economica e della cooperazione tra Serbia e Stati Uniti. (Seb)