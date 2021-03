Lazio: Lena (Pd), avviati lavori su traliccio via Prenestina a Castel San Pietro Romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del traliccio di Via Prenestina, in località Castel San Pietro Romano. Lo annuncio con grande soddisfazione perché si tratta di un obiettivo per cui mi sono battuto a lungo negli ultimi anni, a fianco del comune e del sindaco Gianpaolo Nardi". Così in una nota Rodolfo Lena, presidente della commissione Affari istituzionali e componente della commissione Sanità della Regione Lazio. "Voglio ringraziare i soggetti che hanno permesso questo risultato, con cui c'è stato un lavoro congiunto di sinergia e di proficua collaborazione: il dott. Albino Ruberti, capo di gabinetto della Regione Lazio, che si è mostrato sensibile a questo importante tema, e la società Telecom Italia spa, disponibile e professionale. Dopo l'intervento realizzato proprio da Telecom nel 2015, che ha visto l'eliminazione di 3 parabole del diametro di 3 metri, è ora in corso un ulteriore progetto di miglioramento che prevede il taglio della cuspide del traliccio con un abbassamento di circa 6 metri, la riduzione della rastremazione e dei carichi. Si tratta di uno dei più importanti interventi mai avvenuti sull'impianto di via Prenestina e permetterà non solo il miglioramento delle condizioni di sicurezza, ma anche dell'impatto visivo e ambientale. Castel San Pietro Romano continua così il percorso virtuoso che gli ha permesso nel 2017 di essere inserito tra i Borghi più Belli d'Italia". (Com)