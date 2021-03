© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: continuano gli scontri, 193 vittime dall’inizio della repressione - Proseguono anche oggi in Myanmar gli scontri tra le forze di sicurezza e i manifestanti che protestano contro il colpo di Stato dello scorso primo febbraio. Fonti locali riferiscono di colonne di fumo che si alzano da diverse zone di Yangon, la più grande città del Paese, con diversi quartieri trasformatisi in campi di battaglia nonostante la legge marziale imposta dalle autorità. Uno dei punti focali della protesta è il quartiere industriale di Yangon, dal quale centinaia di residenti sono fuggiti nelle ultime ore. Nel frattempo, il portale “The Irrawaddy”, edito da dissidenti birmani in Thailandia, aggiorna a 193 il conto delle vittime dall’inizio della crisi, con due persone rimaste uccise nella giornata di ieri e altre tre ferite. Nel pomeriggio di ieri le forze armate hanno infatti aperto il fuoco su centinaia di persone che tornavano da una protesta a Kawlin, nella regione di Sagaing, e che avevano circondato un uomo accusato di essere un informatore del regime. Durante la sparatoria è rimasto ucciso un manifestante, mentre altri tre sono stati arrestati. L’altra vittima si è avuta ieri mattina a Sud Dagon, a Yangon, dove un pedone ha perso la vita dopo esser stato colpito dalle forze di sicurezza. (segue) (Res)