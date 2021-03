© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud-Usa: il segretario della Difesa Austin è arrivato a Seul - Il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, è arrivato in Corea del Sud oggi, 17 marzo, per colloqui con il suo omologo sudcoreano Suh Wook in merito alla Corea del Nord, al trasferimento del comando delle operazioni congiunte in tempo di guerra e ad altre questioni di comune interesse. Il segretario è atterrato alla Base aere di Osan a Pyeongtaek, a sud di Seul, e si tratterrà nel Paese per tre giorni, nell'ambito del suo primo tour ufficiale della regione asiatica nella veste di capo del Pentagono. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, arriverà a sua volta a Seul nelle prossime ore. Il primo colloquio tra Austin e Suh è in programma oggi, mentre domani è prevista una ministeriale di sicurezza nel formato "2+2". In un editoriale congiunto pubblicato sulla stampa Usa all'inizio di questa settimana, Blinken e Austin hanno espresso l'intenzione di lavorare con Giappone e Corea del Sud per "rispondere in maniera sinergica a minacce come i programmi balistico e nucleare della Corea del Nord". (segue) (Res)