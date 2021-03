© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thailandia: Covid, riprendono le somministrazioni del vaccino di AstraZeneca - La Thailandia ha ripreso le somministrazioni del vaccino contro la Covid-19 di AstraZeneca, sospese alla fine della scorsa settimana dopo i resoconti di decessi e gravi reazioni avverse al Vaccino in Europa. Lo ha annunciato il ministero della Salute thailandese, che ha dato il via libera dopo la presa di posizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), secondo cui tra il vaccino e i decessi seguiti alla sua somministrazione non sono stati stabiliti nessi causali. Il primo ministro thailandese, Prayuth Chan-ocha, ha dichiarato che il governo intende avviare la somministrazione del vaccino agli anziani e alle persone già affette da patologie. La Thailandia ha avviato la campagna nazionale di vaccinazioni contro il coronavirus all'inizio di marzo, utilizzando vaccini prodotti dalla società cinese Sinovac Biontech Ltd, che però le autorità del Paese hanno autorizzato solamente per i soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni. Il primo ministro Prayuth è divenuto ieri, 16 marzo, il primo cittadino di quel Paese a ricevere una dose del vaccino contro il coronavirus di AstraZeneca, dopo la temporanea sospensione delle inoculazioni decretata anche in quel Paese. "Oggi intendo rafforzare la fiducia dell'opinione pubblica", ha detto il primo ministro, che avrebbe dovuto assumere il vaccino lo scorso venerdì 12 marzo assieme agli altri membri del suo governo, prima della sospensione stabilita dalle autorità sanitarie di quel Paese. (Res)