I fatti del giorno – Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Speranza, eventi non incrinano la fiducia, avanti con la campagna vaccinale - “Il governo italiano considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere questa stagione difficile che viviamo da un anno e quanto avvenuto nelle ultime ore non incrina in alcun modo la fiducia in questo strumento: la campagna di vaccinazione va avanti e dovrà accelerare nei prossimi giorni anche grazie all’aumento delle dosi a disposizione”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l’audizione davanti alla commissione riunite Affari sociali di Camera e Senato, sulle linee programmatiche del suo dicastero. L’auspicio “del governo italiano e dei principali governi europei è che già domani possano arrivare i chiarimenti e le rassicurazioni necessarie” da parte dell’Ema sul vaccino AstraZeneca “per superare le difficoltà degli ultimi giorni e le decisioni prese dai principali paesi europei” con la sospensione delle somministrazioni. (segue) (Rin)