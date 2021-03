I fatti del giorno – Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alitalia: Giorgetti, governo crede a progetto Ita - Su Ita c'è una "visione strategica: il governo ci crede e mette 3 miliardi di euro per avere una compagnia aerea che garantisca l’accessibilità dell’Italia al cargo business e alla sua vocazione al turismo. Questa scelta è dettata dalla certezza del governo di fare la cosa giusta e crede nel progetto". Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in audizione alla Camera. La parola d’ordine "è discontinuità, orientamento al mercato e sostenibilità economica. In particolare il Piano recepisce una graduale crescita di strutture operative, staff, rotte, flotta", ha aggiunto. "Fiscalizzazione su due centri Fiumicino (hub) e Linate, graduale rinnovo della flotta, forte digitalizzazione e alleanza strategica per accelerare crescita e rafforzare competitività sui mercati internazionali. Serve Forte discontinuità. Lo Stato", ha assicurato il ministro, "farà la sua parte ma la compagnia deve poi essere in grado di sostenersi da sola. Non è possibile immaginare un contributo statale. Noi stiamo negoziando duro ma anche il governo condivide con l’Ue che la newco abbia un suo equilibrio economico aziendale". (segue) (Rin)