I fatti del giorno – Italia (5)

- Pil: Confcommercio, in calo del 4,7 per cento con stop a marzo - Il Pil, in seguito alle nuove limitazioni e al brusco stop nel mese di marzo, dovrebbe registrare una riduzione del 4,7 per cento in termini congiunturali. Su base annua, il confronto con il mese iniziale della crisi porta, comunque, a una crescita del 7,3 per cento. Nel complesso del primo trimestre la variazione dovrebbe attestarsi al -1,5 per cento rispetto all’ultimo quarto del 2020 e al -2,6 per cento rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno. E' quanto stima l’Indicatore dei Consumi Confcommercio (Icc). Nonostante il permanere di una situazione ancora molto difficile, non solo nel nostro Paese, derivante dall’emergenza sanitaria, la produzione industriale di gennaio ha fatto registrare un leggero incremento congiunturale dell’1,0 per cento, al netto dei fattori stagionali, con una flessione del 2,9 per cento su base annua. Il sentiment delle imprese del commercio al dettaglio ha registrato, nel mese di febbraio, una crescita del 6,2 per cento congiunturale e una riduzione tendenziale dell’11,8 per cento. (Rin)