- In Lombardia "Ad oggi non abbiamo casi avversi importanti, che abbiano previsto quindi un ricovero ospedaliero dopo la vaccinazione. Abbiamo avuto casi di indolenzimenti o febbre". Lo ha dichiarato il dg welfare di Regione Lombardia Giovanni Pavesi durante il suo intervento in commissione sanità a Palazzo Pirelli. (Rem)