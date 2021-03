Giornata unità nazionale: Figliomeni (Fd'I), sia momento di condivisione e riflessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi nel 160esimo anniversario dell’Unità d’Italia il nostro pensiero va a tutti i cittadini che, in un momento così difficile per la nazione colpita duramente dalla pandemia, stanno dando prova di quella forza di coesione nazionale che caratterizza, da sempre, noi italiani". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina. "Serve però che, da parte di alcune forze politiche - aggiunge -, ci sia una maggiore assunzione di responsabilità e rispetto dei cittadini, spesso vessati da tasse senza servizi. La celebrazione di oggi ci spinge a rinvigorire, sempre più, questo patrimonio di identità e di coesione soprattutto in questo momento storico dove siamo chiamati, senza distinzione di sorta, a ricostruire il nostro Paese. Viva l’Italia”. (Com)