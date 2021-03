Vaccini: Pavesi, da domani verranno inviati più di 300 mila sms prenotazione per over 80

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da domani verranno inviati più di 300 mila sms di prenotazione per gli over 80 ancora in attesa, raggiungiamo tra quelli fatti e quelli a cui daremo appuntamento il 65-70 per cento delle prenotazioni". Lo ha dichiarato il dg welfare della Regione Lombardia Giovanni Pavesi durante il suo intervento in commissione sanità a Palazzo Pirelli. "250 mila circa sono cittadini che ci hanno fornito il loro cellulare - ha precisato Pavesi - altri 50-60 mila vengono contattati telefonicamente dal call center, che sono quelli che invece ci hanno dato un recapito telefonico fisso". (Rem)