Montenegro-Serbia: premier Krivokapic, vogliamo buoni rapporti con Belgrado

- Il governo del Montenegro vuole "i migliori rapporti" con la Serbia: lo ha detto il premier di Podgorica, Zdravko Krivokapic, ospite oggi dell'emittente "N1". Krivokapic ha osservato che attualmente le relazioni bilaterali "sono un po' limitate", ma il desiderio del governo montenegrino, ha ribadito il premier, è quello di costruire dei rapporti positivi. "Probabilmente lo dimostreremo in futuro con esempi pratici, perché non basta avere solo un desiderio, ma serve anche un risultato. Faremo del nostro meglio affinché le relazioni siano come dovrebbero essere, per raggiungere insieme le migliori soluzioni per tutti attraverso il dialogo", ha detto il premier montenegrino. (segue) (Seb)