Montenegro-Serbia: premier Krivokapic, vogliamo buoni rapporti con Belgrado (2)

- Le dichiarazioni di Krivokapic giungono dopo quelle pronunciate agli inizi di marzo dal presidente montenegrino Milo Djukanovic. Secondo il capo dello Stato, la Serbia "diffonde odio" contro il Montenegro. Djukanovic ha osservato che la Serbia "sta lavorando incredibilmente a suo danno" e che le relazioni bilaterali sono oggi al livello "più basso possibile". "La Serbia sta lavorando duramente a suo discapito. Non c'è bisogno di dimostrarlo, sono stato un attore nella vita politica per 30 anni, ho seguito gli anni '90, il piano offerto per la Croazia, i piani offerti per la Bosnia, Rambouillet. Tutto questo è stato rifiutato con arroganza, sgarbatamente e frettolosamente, e tutto si è concluso con gravi perdite per la Serbia, per coloro che sono stati i creatori di una tale politica e purtroppo anche per gli altri", ha detto Djukanovic. (segue) (Seb)