Montenegro-Serbia: premier Krivokapic, vogliamo buoni rapporti con Belgrado (4)

- Il presidente del Montenegro ha citato la legge sulle libertà religiose, approvata dal precedente governo guidato dal partito di cui Djukanovic fa parte, e modificata dalla nuova maggioranza composta anche da partiti rappresentativi della minoranza serba. Djukanovic ha firmato il 25 gennaio i decreti di promulgazione della legge modificata, precedentemente rinviata dal capo dello Stato al Parlamento montenegrino e nuovamente approvata dai deputati il 20 gennaio. "I dubbi che avevo e per i quali li ho restituiti all'assemblea per una nuova decisione sono rimasti. Data la chiara norma costituzionale dell'articolo 94, paragrafo 2, che recita: 'Il presidente del Montenegro è obbligato a promulgare la legge rielaborata', non c'è spazio per una diversa procedura costituzionale del capo dello Stato", ha scritto allora Djukanovic su Twitter. (segue) (Seb)