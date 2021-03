Ue-Cina: ministro Esteri Lituania, accordo su investimenti “frettoloso”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo tra Ue e Cina sugli investimenti è stato “frettoloso” e ha rappresentato “una sorpresa per molti Paesi” europei, soprattutto perché l'intesa è stata negoziata per molti anni. Tuttavia, “da quando iniziati i colloqui, la nostra visione della Cina è cambiata: sette anni fa, era vista più come un partner, ora può essere considerata almeno come un concorrente”. Inoltre, la Cina “cerca di invadere l'Europa con i suoi valori”. È quanto afferma il ministro degli Esteri della Lituania, Gabrielius Landsbergis, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo il capo della diplomazia di Vlinius, “è positivo” che che l'accordo sugli investimenti tra Ue e Cina sia ora in discussione al Parlamento europeo. “Perché quando parliamo di investimenti, dobbiamo anche parlare di come affrontarli quando gli investitori sono coinvolti nella sorveglianza, nella persecuzione delle persone e nel lavoro forzato” messi in atto dalle autorità di Pechino, ha sottolineato Landsbergis. Il ministro degli Esteri lituano ha, infine, osservato come, “per quanto sia positivo” che il Parlamento dell'Ue discuta della questione, il dibattito “deve svolgersi anche al Consiglio europeo”. (Geb)