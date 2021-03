Milano: De Corato su manifestazione per Dax, zona rossa per i cittadini, zona franca per anarchici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri, come era logico aspettarsi, i centri sociali, in particolar modo l'area anarchica, sono 'scesi' in strada con intenti violenti. Solo grazie alla mano ferma del questore non si è verificato il peggio". Afferma così in una nota l'assessore regionale lombardo alla Sicurezza e consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano, Riccardo De Corato, commentando la manifestazione dei centri sociali in memoria di Dax avvenuta ieri sera in zona Navigli a Milano. "Caschi, bastoni e scudi. Questo era l'armamentario di chi è 'sceso' in piazza nonostante la zona rossa e nonostante i divieti di assembramento, chiaramente disattesi. È del tutto evidente che a Milano esistono due categorie di persone: quelle che rispettano i divieti e quelli che si sentono al di sopra di ogni legge. Mentre per i milanesi c'è la zona rossa, per i centri sociali c'è la zona franca. È una vergogna", denuncia l'assessore, che sottolinea: "Dal sindaco Beppe Sala e dalla sua maggioranza silenzio tombale, mai una parola di condanna nei confronti dei centri sociali, come se, alla fine, avallassero ogni loro comportamento. Perché il primo cittadino, così attento a vietare le manifestazioni di destra, non parla mai quando anarchici e antagonisti si presentano con caschi, bastoni e scudi, come successo ieri? Perché il centrosinistra non solidarizza mai con gli agenti costretti ad andare in strada a prendersi insulti e sassate? Evidentemente all'interno del mondo dei centri sociali si annida anche il loro elettorato". "Il mio ringraziamento va alla Polizia e ai Carabinieri che hanno evitato che la manifestazione degenerasse in episodi violenti, proprio come era nelle intenzioni di alcuni partecipanti", conclude De Corato.(Com)