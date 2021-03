Agricoltura: Lega, governo intervenga su modifica a consorzi europei in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condividiamo le drammatiche preoccupazioni dell’associazione italiana consorzi indicazioni geografiche Origin Italia in merito alla modifica unilaterale dell’autorità cinesi nei confronti dei consorzi europei che impone l’obbligo di dotarsi di un rappresentante legale cinese per poter svolgere le normali attività, come la promozione delle identificazioni geografiche italiane, in territorio cinese". Lo affermano i senatori della Lega Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in commissione Agricoltura a Palazzo Madama, Gianpaolo Vallardi, presidente della stessa commissione, Rosellina Sbrana, Cristiano Zuliani e Gianfranco Rufa, componenti della commissione. "Chiediamo al ministro degli Esteri e al ministro dell’Agricoltura di fornire adeguata risposta alle richieste di Origin Italia, perché così procedendo, sarebbe a rischio la presenza di 26 consorzi di tutela, costretti a disertare la prossima fiera cinese prevista per settembre e a lasciare vuoti gli spazi già acquistati dal governo italiano, provocando danni enormi al made in Italy", aggiungono.(com)