Sanità: Fnopi incontra generale Figluolo, valorizzare infermieri per la campagna vaccinale

- La presidente della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), Barbara Mangiacavalli, e il portavoce della Federazione Tonino Aceti hanno incontrato la struttura commissariale per l’emergenza Covid coordinata dal generale Francesco Paolo Figliuolo per analizzare insieme tutte le opzioni e le proposte per aumentare il più rapidamente possibile la capacità vaccinale del Paese. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. “Un incontro cordiale e proficuo in cui si è ribadita l’evoluzione della professione che oggi consente agli infermieri in piena autonomia di essere un valido riferimento per dare una soluzione rapida alla pandemia: questo soprattutto agendo sul territorio dove a oggi è più complesso raggiungere i soggetti fragili e seguendo la strada della piena integrazione degli infermieri nei servizi e con le altre professioni convolte, garantendo la massima efficienza e multi-professionalità”, ha detto Mangiacavalli. La Fnopi, prosegue la nota, ha apprezzato il rispetto e il riconoscimento espresso dalla struttura commissariale verso la professione infermieristica: sono stati analizzati i numeri e le soluzioni proposte per contribuire significativamente agli obiettivi del piano vaccinale. Ora la struttura commissariale valuterà tutte le opzioni e presto “tirerà le somme assieme alla Federazione”. (Com)