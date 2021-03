Paesi Bassi: studio banca Ing, settore trasporto aereo si riprenderà solo dal 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci vorranno anni prima che il settore dell'aviazione civile si riprenda dai colpi subiti dalla pandemia di coronavirus. Questo quanto emerge da uno studio dell'ufficio economico della banca olandese Ing. Gli economisti si aspettano che un recupero parziale inizi nella seconda metà di quest'anno, ma una ripresa completa non avverrà prima del 2024 o del 2025, come riferisce l'agenzia di stampa "Anp". Con la vaccinazione contro il coronavirus in aumento in sempre più Paesi, il volume di viaggi dovrebbe riprendere nella seconda metà del 2021, in particolare quelli per i luoghi di vacanza. I viaggi d'affari torneranno più lentamente, secondo la banca olandese. Gli economisti prevedono che quest'anno il volume di passeggeri in tutto il mondo raggiungerà circa il 40 o il 50 percento dei livelli precedenti al coronavirus. Secondo Ing, la ripresa del trasporto marittimo globale sta avvenendo più rapidamente del previsto grazie alla dinamica del commercio globale. La banca prevede che quest'anno il volume medio degli scambi marittimi supererà i livelli pre-pandemia, anche se il settore delle crociere impiegherà più tempo per riprendersi. (Beb)