Ex Ilva: Fim Cisl, fare chiarezza, si gioca futuro industriale del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione del polo siderurgico di Taranto e di tutto il gruppo Arcelor Mittal Italia è tornata nell'oscurità e rischia di compromettere il futuro produttivo e occupazionale: il 2021 doveva essere l'anno del rilancio produttivo, del rientro al lavoro dei cassintegrati e dell'ingresso dello Stato tramite Invitalia nel capitale del gruppo ma a tutt'oggi nulla di questo è successo e l'incertezza ha preso il sopravvento. Così in una nota congiunta Roberto Benaglia e Valorio D’Alò, rispettivamente segretario generale e segretario nazionale della Fim Cisl con delega alla siderurgia. “Finora i fatti sono stati prodotti dalle diverse sentenze del Tar di Lecce e del Consiglio di Stato: chiediamo al ministro Giorgetti e ai ministri competenti di fare subito chiarezza sul futuro dell'ex-Ilva e recuperare il tempo perso, fissando le date per gli impegni presi con l'accordo del 10 dicembre scorso a partire dalla ricapitalizzazione tramite Invitalia e convocando il sindacato per riprendere la gestione ed il miglioramento del piano industriale”, scrivono. (segue) (Com)