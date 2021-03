Ex Ilva: Fim Cisl, fare chiarezza, si gioca futuro industriale del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Leggiamo sulla stampa di riunioni tra ministeri per un possibile cambio di passo, ci aspettiamo che sia su basi concrete e realizzabili da subito: se il nuovo governo vuole rivedere per migliorare le scelte in campo, lo deve fare a partire dal confronto con le parti, come promesso nell'incontro del 19 febbraio scorso e nel dare una spinta positiva a investimenti produttivi e ambientali e al ritorno dei cassintegrati al lavoro”, continuano Benaglia e D’Alò. “Non possiamo ulteriormente alimentare disorientamento o alibi per la multinazionale franco-indiana: allargare il piano di investimenti ambientalmente sostenibili con le risorse del Recovery plan è possibile, ma solo se si riprende da subito spediti a rilanciare le produzioni e a dare un nuovo assetto alla società”, concludono, aggiungendo che la soluzione della crisi legata all’ex Ilva è “decisiva per il futuro industriale del Paese e per tutta la filiera manifatturiera: se il ministro Giorgetti ritiene ancora che l'acciaio sia strategico è questo il tempo di dare risposte soprattutto ai lavoratori”. (Com)