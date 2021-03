Myanmar: il parlamento esautorato chiede alle compagnie energetiche straniere di non versare tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega nazionale per la democrazia (Lnd) ha chiesto alle compagnie energetiche straniere che operano in Myanmar di interrompere qualsiasi forma di collaborazione con la giunta militare che ha preso il potere lo scorso primo febbraio. Lo si legge in una nota inviata dalla Commissione di rappresentanza dell’Assemblea dell’Unione (Crph), organismo istituito dal parlamento esautorato dopo il colpo di Stato, ai dirigenti della compagnia francese Total, della malese Petronas, della thailandese Ptt e della sudcoreana Posco. Il Myanmar incassa ogni mese circa 90 milioni di dollari dalla vendita di gas e petrolio, fondi che vengono raccolti quasi esclusivamente dalla Myanmar Oil and Gas Enterprise (Moge), azienda di Stato che ora è controllata dalla giunta militare. Nel comunicato, il Crph condanna le aziende straniere rimaste in silenzio dopo il golpe e dopo la violenta repressione dei manifestanti che finora ha provocato la morte di quasi 200 civili e l’arresto di altri 2 mila. Inoltre, l’organismo invita le stesse compagnie a non versare le tasse alle autorità birmane fino a quando non sarà ripristinato un governo democraticamente eletto. Il documento è firmato da Tin Tun Naing, ministro ad interim nominato dal Crph per la Pianificazione, le Finanze e l’Industria, secondo cui le compagnie straniere “rischiano di minare seriamente gli sforzi della popolazione per il ripristino della democrazia: la giunta militare sarà in grado di utilizzare quelle risorse per continuare a violare i diritti umani in Myanmar”. (segue) (Res)