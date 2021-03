Milano: Carabinieri assistono cinque gabbiani feriti a Trezzo sull'Adda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, i carabinieri della stazione di Trezzo sull'Adda (MI) e della stazione Carabinieri Forestale di Milano sono intervenuti nel comune trezzese a seguito della segnalazione di alcuni residenti dopo il preoccupante rinvenimento di alcune carcasse di gabbiani lungo la via Baracca. I militari, con l'ausilio dei veterinari "Ats" Città metropolitana di Milano, hanno accertato la presenza di dieci carcasse di volatili lungo la strada e i tetti delle case, fornendo contestualmente assistenza a 5 gabbiani feriti, di cui uno intrappolato nel tirante di un traliccio poco distante e di seguito liberatosi autonomamente. Dopo aver rimosso le carcasse, i gabbiani feriti sono stati affidati dai veterinari ad un rifugio sanitario convenzionato con sede a Vignate (MI). I carabinieri sono al lavoro per risalire alle cause dell'incidente e verificare l'eventuale connessione con l'area d'interesse, inserita nell'interno della zona industriale di Trezzo sull'Adda in cui è alta la concentrazione di tralicci dell'alta tensione e di ripetitori di antenne che possono aver disorientato lo stormo di gabbiani. La pronta assistenza dei militari e del personale veterinario ha contribuito quindi al salvataggio di cinque esemplari di piccoli gabbiani, animali sinantropi che sempre più spesso vengono avvistati transitare lungo le aree rivierasche dell'Adda alla ricerca di cibo. (Com)