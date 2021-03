Scuola: Operazione Risorgimento Digitale e WeSchool per una nuova didattica inclusiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli insegnanti guardano ai nuovi strumenti tecnologici come a una grande opportunità per rendere la didattica digitale ancora più coinvolgente ed efficace per l'apprendimento a distanza ma anche in presenza. È quanto emerge da un’indagine Censis rivolta ai primi cinquemila iscritti al corso gratuito “Nuovi docenti digitali: la didattica integrata per le scuole aperte”, svolto da WeSchool nell'ambito del progetto Operazione Risorgimento Digitale e in linea con il protocollo d'intesa triennale tea Tim e il ministero dell’Istruzione, finalizzato ad accelerare il processo di digitalizzazione delle scuole italiane. Una trasformazione, si legge in una nota, che con la pandemia ha avuto una forte accelerazione coinvolgendo migliaia di docenti e studenti nel passaggio dalla didattica a distanza a quella digitale integrata. In particolare, il corso ha sostenuto i docenti nell'applicazione delle “Linee guida per la didattica digitale integrata”, emanate dal ministero dell'Istruzione per arricchire l'insegnamento attraverso le tecnologie digitali e nuove metodologie didattiche, applicabili sia in presenza che da remoto. L'indagine Censis ha raccolto, tra i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che hanno seguito i diversi moduli del corso, le opinioni in merito alle difficoltà incontrate nella didattica a distanza e le competenze digitali di cui avvertono il bisogno. (segue) (Com)