Scuola: Operazione Risorgimento Digitale e WeSchool per una nuova didattica inclusiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elemento più forte emerso dall'indagine, prosegue la nota, riguarda la percezione delle modalità di svolgimento della didattica: il 92,1 per cento dei corsisti ha opinione favorevole e ritiene che le nuove tecnologie digitali siano capaci di rendere più efficaci e coinvolgenti le lezioni frontali: la consapevolezza che la didattica digitale integrata possa risultare più efficace di quella tradizionale sembra ormai consolidata. Per l'86,7 per cento dei docenti l'insorgere della pandemia, pur avendo provocato uno shock al sistema formativo, ha determinato un'accelerazione del processo di digitalizzazione delle attività didattiche. È però molto forte il desiderio di una “nuova normalità”: insostituibile la didattica in presenza, ma sostanziale unanimità nella necessità di integrarla con gli strumenti digitali (89,4 per cento). Una presa di coscienza “importante, che vede i docenti interessati ad un'evoluzione delle proprie competenze digitali per applicarle nel rapporto con gli studenti e nelle metodologie di insegnamento innovative”. “Tim ha sempre sostenuto la scuola e in un momento come questo non potevamo far mancare il nostro sostegno ai docenti per accompagnarli verso l'evoluzione digitale del sistema educativo", ha commentato dichiara Andrea Laudadio, responsabile Tim Academy and Development. (segue) (Com)