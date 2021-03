Scuola: Operazione Risorgimento Digitale e WeSchool per una nuova didattica inclusiva (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Operazione Risorgimento Digitale vogliamo contribuire alla costruzione della scuola di domani attraverso un approccio metodologico, strutturato e con percorsi di formazione personalizzati: una scuola nuova che integra le tecnologie digitali nei processi di apprendimento, e una grande opportunità per l'intero sistema, perché riguarda il futuro dei nostri giovani", ha aggiunto. Lo studio, ha continuato il fondatore di WeSchool Marco De Rossi, conferma che al ritorno in classe la scuola italiana non sarà più quella che era prima dell'emergenza sanitaria. "La tecnologia cambia i nostri comportamenti e non si può disimparare: la volontà dei docenti, e serve un profondo rinnovamento delle metodologie didattiche per farlo, è arrivare a una scuola in presenza aumentata e potenziata dalla dimensione digitale, esattamente come avviene nel mondo del lavoro", ha concluso. Nel prossimo futuro, ricorda la nota, le tecnologie giocheranno un ruolo cruciale soprattutto nei processi educativi. I risultati emersi dall'indagine trovano conferma anche nel 54esimo “Rapporto sulla situazione sociale del Paese”, realizzato sempre dal Censis presso i dirigenti scolastici: per il 97,5 per cento degli intervistati, infatti, è opinione unanime che la didattica in presenza non potrà mai essere sostituita, ma la diffusione dello strumento digitale rappresenta un'opportunità da non perdere, da coltivare e includere nella didattica e nei nuovi processi formativi. (Com)