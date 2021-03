Vaccini: Pavesi (dg welfare Lombardia), questa settimana dovremmo raggiungere il milione di cittadini con prima dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa settimana, se riprendiamo con AstraZeneca, dovremmo raggiungere il milione di cittadini che hanno ricevuto almeno la prima dose". Lo ha dichiarato Giovanni Pavesi, dg welfare di Regione Lombardia, durante il suo intervento in commissione sanità a Palazzo Pirelli. "A ieri il vaccino Pfizer è stato somministrato per l'87 per cento del consegnato, il Moderna per il 50 per cento e AstraZeneca per il 36 per cento", ha aggiunto Pavesi. (Rem)