Nord Macedonia: Covid, Commissione per le malattie infettive decide su nuove misure

- La Commissione per le malattie infettive della Macedonia del Nord si riunisce oggi per proporre l'eventuale adozione di nuove misure contro il Covid-19. Secondo quanto riferisce la stampa locale, le eventuali proposte verranno inviate al governo per una decisione definitiva. "L'incontro analizzerà le tendenze e l'incidenza per regioni, nonché il numero di ricoverati. Per ora non sappiamo se avremo o meno una nuova raccomandazione al governo", ha detto ieri il ministro della Salute, Venko Filipce. (Seb)