Roma: Figliomeni (Fd'I), rimuovere baracche viale della Primavera a Centocelle

- "Abbiamo presentato una nuova interrogazione urgente alla Giunta Raggi e al V Municipio, anch’esso a guida 5 stelle, per denunciare lo stato di abbandono e incuria in cui versa un tratto di viale della Primavera, in prossimità del mercato rionale ‘insieme’ e della fermata della metro C ‘Gardenie’, tra vegetazione incolta e un accampamento abusivo di baracche abitate da sbandati". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina. "Una situazione di degrado, fra l’altro, adiacente alle abitazioni dei residenti e dunque costretti ad assistere a condotte illecite, scene contrarie al pubblico decoro e con un pericolo per la salute pubblica. Auspichiamo che dai proclami dell’amministrazione, in tema di cura delle periferie, si passi immediatamente ai fatti assicurando una costante e puntuale pulizia delle aree verdi, nonché lo smantellamento immediato dall’accampamento abusivo che peraltro avevamo già denunciato negli anni scorsi tramite interrogazioni ed atti". (Com)