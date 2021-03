Cultura: Fondazione Valenzi, cordoglio per la scomparsa del pittore Armando De Stefano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È con profondo cordoglio che accogliamo la notizia della scomparsa di Armando De Stefano, grande pittore napoletano. Fu tra gli artisti del 'Gruppo Sud' nel secondo dopoguerra, maestro e rettore dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, le sue opere sono presenti nei più celebri musei d'Italia e del mondo". Così la Fondazione Valenzi in una nota. Nel 1989, De Stefano condivise con Maurizio Valenzi la mostra "Hommage à la Révolution Française", nella prestigiosa cornice del Parlamento Europeo a Strasburgo in occasione del Bicentenario della Rivoluzione Francese. "Ricordiamo - prosegue la Fondazione - il celebre premio internazionale rivolto alle eccellenze nei campi delle scienze e delle arti, il premio Sebetia-ter, intitolato a Maurizio Valenzi per le arti figurative e attribuito al pittore Armando De Stefano. "Cumana", 1954 (tecnica mista su carta) di De Stefano è l'opera ospitata all'interno della Collezione Valenzi, interamente visibile anche sul sito della Fondazione nella sezione "Documenti e mostre". (Ren)