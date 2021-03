Covid: Parente (Iv) su Cts, bene inserimento di competenze di esperti di analisti di dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In bocca al lupo al Coordinatore Franco Locatelli e a tutti i componenti del nuovo Cts. A loro il compito di aiutare il paese in questa difficile fase dell’epidemia per sostenere i decisori politici nel prendere provvedimenti tempestivi e giusti e ridurre la circolazione del virus proteggendo la campagna vaccinale". Lo scrive la senatrice di Italia Viva e Presidente della commissione igiene e sanità Annamaria Parente. "Siamo particolarmente soddisfatti dell’inserimento di competenze di esperti di analisti di dati. Auspichiamo - aggiunge - che questo possa significare che con dati più aggiornati rispetto a quelli avuti finora potremmo prendere più velocemente decisioni sulle chiusure di zone e riaprire quando le situazioni locali migliorano, con l’obiettivo di evitare o contenere ulteriori ripercussioni negative alle nostre attività economiche. Anticipare il virus e non sempre inseguirlo è il nostro orizzonte immediato mentre bisogna accelerare la campagna di vaccinazione. È così usciremo dall’incubo epidemia da Covid 19", conclude Parente. (Com)