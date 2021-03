Guinea Equatoriale: ospedali saturi dopo le esplosioni alla base di Bata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ospedali della Guinea Equatoriale rimangono sopraffatti dalla richiesta di cure dopo che circa 700 persone sono rimaste ferite nelle esplosioni avvenute domenica 7 marzo in una base militare di Bata. Lo riferiscono fonti umanitarie e militari presenti sul posto, secondo le quali le difficoltà nell'offrire cure in modo puntuale ha determinato l'aggravamento dello stato di salute di diverse persone. Le forze di difesa israeliane, che offrono assistenza medica a Bata, hanno riferito alla "Bbc" che numerosi cadaveri sono rimasti negli obitori senza che nessuno li reclami. Per agevolare l'accesso alle cure, ha spiegato il colonnello Noam Fink, il governo guineano ha ora reso gratuito l'accesso all'assistenza sanitaria, per consentire ha chi non ha i mezzi finanziari di ricevere le cure. Al momento, numerose persone sono ospitate in una struttura temporanea installata dalle Nazioni Unite. Oltre 1.000 persone sono rimaste prive di un tetto in seguito all'accaduto. (segue) (Res)