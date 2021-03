Guinea Equatoriale: ospedali saturi dopo le esplosioni alla base di Bata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito ad almeno 105 il bilancio delle vittime delle esplosioni avvenute domenica 7 marzo in una base militare di Bata, nella Guinea equatoriale. Lo ha reso noto su Twitter il ministero della Salute, precisando che 133 persone sono ancora ricoverate in ospedale per le ferite riportate e che un totale di 615 persone sono rimaste ferite nell'esplosione. Il presidente, Teodoro Obiang, ha precisato he le esplosioni sono avvenute a causa della presenza di un deposito di dinamite nella base, che sarebbe stato innescato per "negligenza". (Res)