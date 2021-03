Israele: fonti stampa, Netanyahu in visita negli Emirati a giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, potrebbe visitare gli Emirati Arabi Uniti per la prima volta questa settimana. Lo ha dichiarato una fonte emiratina citata dal quotidiano israeliano "Jerusalem Post". Abu Dhabi si starebbe preparando per un incontro tra Netanyahu e il principe ereditario, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, mercoledì o giovedì, quindi oggi o domani. Secondo una fonte politica, Netanyahu avrebbe cancellato il suo programma di eventi elettorali previsti domani, 18 marzo. La notizia non è stata confermata né dall'esecutivo, né dall'ufficio che gestisce la campagna elettorale del Likud, il partito di Netanyahu. Finora il primo ministro di Israele ha rinviato quattro visite programmate negli Emirati, dopo la normalizzazione delle relazioni sancita dalla firma degli Accordi di Abramo lo scorso 15 settembre a Washington. L'ultima visita annunciata è stata annullata la scorsa settimana, in seguito al divieto di sorvolo dello spazio aereo giordano da parte delle autorità di Amman. (Res)