Cultura: Di Maio, pandemia ci ha portato a soluzioni digitali

- Questo momento storico speciale dettato dalla pandemia, in cui l’Italia celebra i 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, “ci ha imposto di ripensare radicalmente il modo di relazionarci all’esterno così come il modo di fare cultura”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo all'evento virtuale di presentazione delle iniziative del ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale per celebrare il settimo centenario della scomparsa di Dante Alighieri. “Alla Farnesina abbiamo deciso di raccogliere anche questa sfida con grande determinazione. Ringrazio i nostri operatori culturali che con creatività hanno sfruttato al meglio le potenzialità delle tecnologie digitali. Questa situazione critica ci ha costretto a nuove soluzioni che ora portano anche benefici innovativi”, ha spiegato Di Maio. “Il ricorso obbligato al digitale ha ridotto le distanze permettendoci di raggiunger un pubblico più ampio e vario e ci ha consentito di portare molto estero a casa e molta Italia all’estero”, ha aggiunto. Secondo il titolare della Farnesina questi sviluppi legati al digitale, “lasceranno segno anche dopo la crisi sia dal punto di vista culturale che della formazione”.(Gad)