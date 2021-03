Università: Messa, incontrato Brunetta su nuovo contratto ricercatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ieri abbiamo avuto un incontro con il ministro Brunetta per cercare di dare al personale che lavora per l’Università, la ricerca e l’Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) una contrattazione che tenga conto delle esigenze e lo metta su un piano tale da permettere la mobilità e lo scambio attraverso i diversi sistemi. Il ministro Brunetta si è dimostrato favorevole a questo approccio”. Lo ha reso noto la ministra dell’Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, nel corso dell’audizione davanti alle commissioni Cultura di Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero, anche in relazione ai contenuti della Proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Messa ha anche spiegato che si andrà avanti sulla riforma dell’Afam. "Intendo accelerare sul percorso di riforma delle istituzioni Afam, che sono un cardine per il riconoscimento del Paese sul piano internazionale ed estremamente attrattive – ha sottolineato -. Bisogna avvicinare sempre più questo mondo a quello universitario, per lo meno per carriere, regole, valorizzazione e valutazione. Ho incontrato già i presidenti delle conferenze Afam e stiamo cercando di accelerare gli interventi”.(Rin)