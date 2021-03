Moldova: leader socialista Dodon, non sosterremo candidatura di Grosu a incarico primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Partito socialista della Moldova (Psrm) non voteranno a favore della candidatura di Igor Grosu all’incarico di primo ministro. Lo ha annunciato il leader dei socialisti, Igor Dodon, all'emittente televisiva "Ntv Moldova". "La probabilità che Igor Grosu venga votato dai socialisti sono pari a zero. Non credo che il Psrm sosterrà questa candidatura alla carica di primo ministro, così come non ha sostenuto la candidatura di Natalia Gavrilita. Se questa candidatura verrà discussa in Parlamento, questo decreto può essere considerato incostituzionale. Se invece si arriverà al voto, ci sarà un altro candidato con zero consensi, con rammarico per questi due candidati nominati dalla presidente Maia Sandu. Lo scopo di Sandu è stato proprio questo, proporre candidate che non hanno nessuna possibilità di ottenere dei voti", ha detto Dodon aggiungendo che la presidente si è affrettata con la proposta di Grosu e che questo è "un errore che porterà a un ulteriore blocco". Allo stesso tempo, Dodon ha annunciato che nella prossima seduta del Parlamento, la maggioranza formata dal Psrm e dal Partito Sor, o una maggioranza più ampia, presenterà una nuova candidatura all’incarico di primo ministro.(Rob)