Tlc: Giorgetti, governo sta facendo una riflessione sulla rete unica

- "Non so se il progetto rete unica sia giusto o sbagliato. Questo governo sta facendo una riflessione" sul punto. Lo ha spiegato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in audizione nella commissione Trasporti della Camera. Può essere "una cosa buona, ma se si fa in fretta. Se soltanto la costituzione della società implica 18 mesi, e nel frattempo tutti legittimamente fanno degli investimenti per massimizzare la propria posizione, com'è coerente con la logica aziendale, creiamo delle situazioni di sovrapposizione e di dispersione delle risorse".(Rin)