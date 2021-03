Cultura: Di Maio, Dante è icona del genio italiano nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie ad una figura come il poeta Dante Alighieri è icona del genio italiano e rappresenta l’essenza “del nostro softpower”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo all'evento virtuale di presentazione delle iniziative del ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale per celebrare il settimo centenario della scomparsa di Dante Alighieri. “Dante alighieri è un genio il cui insegnamento va oltre il tempo e i vincoli spaziali ed è capace di ispirare generazioni e culture lontane e diverse lasciando un segno indelebile nella coscienza universale”, ha affermato Di Maio. “Figure come la sua simboleggiano il patrimonio culturale dell’Italia che è l’essenza del nostro soft power. Dante è in questo senso icona del genio italiano e la sua opera è testimonianza della sconfinata ricchezza del nostro patrimonio culturale, del nostro eclettismo e talento creativo che è un unico nel mondo”, ha aggiunto il ministro secondo cui l’iniziativa presentata oggi rappresenta una “occasione una di lanciare un segnale di speranza e fiducia dell’Italia al mondo in termini di resilienza in questi tempi”. In questo contesto, il ministro ha rimarcato le 500 iniziative di diplomazia culturali avviate dalla Farnesina in sinergia con le ambasciate, i consolati e gli istituti di cultura. Infine Di Maio ha ricordato che “la cultura è una risorsa capace di unire nelle diversità e offrire chiavi universali per decifrare e superare la realtà in momenti così complessi”.(Gad)