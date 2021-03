Sanità: Speranza, cogliere passaggio storico per rilanciare sistema sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo in una situazione straordinaria ma non dobbiamo accontentarci solo di gestire l’emergenza, che. È la prima mattonella, ma utilizzare un passaggio storico per costruire un progetto di rilancio del Sistema sanitario. Questo è il momento di farlo”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l’audizione davanti alla commissione riunite Affari sociali di Camera e Senato, sulle linee programmatiche del suo dicastero. “Dobbiamo chiudere definitivamente la stagione dei tagli ed aprire quella degli investimenti” sulla sanità, ha aggiunto. (Rin)